Участники дискуссии Creative Global Talks обсудят развитие творческих индустрий

Согласно исследованию агентства InterMedia, по итогам 2020 года совокупная выручка 300 крупнейших компаний РФ, работающих в творческих индустриях, превысила 4 трлн рублей. В борьбу за владение творческими отраслями включились поисковые гиганты, IT-компании, банки и другие. Из 20 крупнейших организаций по общим объемам выручки, 30% пришлось на технологические компании, 20% - на телеком-операторов, по 15% - на медиахолдинги и банки.

При этом творческие индустрии, работающие в офлайн-сегменте в 2020 году, являются едва ли не главными пострадавшими от непредвиденных и вынужденных ограничений. По предварительным расчетам, их обороты сократились больше чем в 2,5 раза.

Помимо коронавирусных ограничений, в исследовании также описаны ключевые барьеры, мешающие развитию отрасли. В частности, по словам главного редактора информационного агентства InterMedia Евгения Сафронова, "выявлены значительные, часто критические расхождения в терминах и определениях действующего законодательства и текущей аналитики, а также безнадежная архаичность множества активно используемых терминов, среди которых такие, как культурно-просветительское мероприятие, театрально-зрелищное мероприятие, эстрада, академическая музыка, шоу-бизнес и другие". Эта проблема представляется значительным, практически непреодолимым препятствием для развития творческих индустрий, указал эксперт.

Директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес отметил, что развитию отрасли мешает отсутствие должной поддержки со стороны государства в виде налоговых послаблений, а также не всегда понятная система распределения финансовой поддержки из бюджета. "Наконец, сокращается количество бесплатных творческих кружков и студий для детей: по данным опросов, только каждый пятый ребенок посещает полностью бесплатные для семьи кружки. Это в будущем также способно негативно сказаться на творческих индустриях".

Наряду с финансовыми проблемами, особые ограничения накладывает недостаточная юридическая защита нематериальных активов в творческих отраслях. Как отметила заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева, "России нужна стратегия развития творческих индустрий, документ, который бы систематизировал понимание, что такое творческие отрасли вообще, как они могут двигаться вперед. Для этого в том числе необходимо учитывать опыт других стран, включая партнеров по СНГ, Европу и Америку. Предстоящая дискуссия будет прежде всего интересна тем, что в ней примет участие большое количество отечественных и зарубежных экспертов из творческого бизнеса. Среди прочего они обсудят и то, насколько исследование отражает реальную ситуацию в творческих отраслях. Художники, музыканты, дизайнеры и представители других творческих профессий поделятся мнением, в каком направлении проводить подобную работу в дальнейшем".

Спикерами интернет-дискуссии будут региональный директор Международной конфедерации обществ авторов и композиторов по Европе (CISAC, Франция) Митко Чаталбашев; композитор, продюсер, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Андрей Батурин; председатель правления Российского Авторского Общества (РАО) Максим Дмитриев; заместитель директора Центра научно-технической, инновационной и информационной политики Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаил Гершман, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий; директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес, певица, автор, правообладатель, и.о. Председателя Авторского Совета НЦИС и член Президиума ЕАКОП (Белоруссия) Ирина Видова-Молчан; генеральный директор "Планета-Плюс" Евгений Финкельштейн; заместитель директора МХТ им. А.П. Чехова Карина Кондрашова; генеральный директор "Экспо-Парк Выставочные Проекты" Василий Бычков; исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова; академик Российской академии художеств, член Президиума, начальник Научно-организационного управления по координации программ фундаментальных научных исследований Российской академии художеств Татьяна Кочемасова; директор по проектам "ТМТ Консалтинг" Елена Крылова.

Модератор - главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

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