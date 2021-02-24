Ученые предупредили об опасности для швейцарских АЭС из-за наводнения

В Швейцарии ожидается небывалое за последние десятки лет наводнение. Специалисты опасаются возникновения опасных ситуаций наподобие Фукусимы на атомных станциях, расположенных на реке Ааре, сообщает телеканал SRF.ch.

По данным научно-исследовательского института WSL, в экстремальных случаях возможны пиковые сбросы более 7000 кубических метров воды в секунду выше устья Ааре в Рейн. Это соответствует двенадцатикратному росту объемов оттока.

Ученые провели имитационное моделирование и пришли выводу, что в случае мощного наводнения АЭС Гезген и Бецнау окажутся под водой на глубине более одного метра. Затопленной окажется также территория уже закрытой атомной станции Мюлеберг.

Федеральное ведомство Швейцарии по энергетике (SFOE) указало операторам атомных станций, находящихся под федеральным надзором, на возможное возникновение ЧС и попросило высказать свои предложения по усилению безопасности объектов. Аналогичные моделирования теперь будут применяться и в отношении водосборных площадей других крупных водотоков. Затем результаты исследований будут предоставлены компетентным органам.

Между тем после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии в марте 2011 года в Швейцарии решили выйти из ядерной энергетики. Правительство не намерено строить новые АЭС и выведет из эксплуатации существующие ядерные реакторы по истечении срока их службы. В декабре 2017 года был отключен реактор на АЭС Мюлеберг, проработавший 47 лет. Его ядерные элементы будут окончательно демонтированы к 2030 году. Следующим шагом станет закрытие АЭС в городе Бецнау, станция построена в 1969 году.