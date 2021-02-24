Упростится регистрация 60 тысяч объектов недвижимости у аэропортов

Росреестр разработал законопроект, разрешающий регистрировать "бытовую" недвижимость на приаэродромных территориях, сообщает пресс-служба ведомства. Это поможет тысячам граждан оформить права на дома, гаражи, бани, садовые участки.

Сейчас из-за ограничений, связанных с близостью к аэропортам, невозможно оформить права на "бытовую недвижимость" в рамках "дачной амнистии", отмечают в Росреестре: требуется согласование размещения таких объектов с Росавиацией. Которое, в свою очередь, может быть выдано только при положительном санитарно-эпидемиологическом заключении Роспотребнадзора. Такие требования в отношении "бытовой недвижимости" труднореализуемы, при том, что такие дома и участки с учетом их параметров в целом не создают угрозу безопасности воздушных полетов, отметил статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Существующее регулирование затрудняет регистрацию более 60 тысяч объектов "бытовой недвижимости" только в Московской области. Аналогичные вопросы возникали и в других регионах.

"Решение было предложено Росреестром с учетом консультаций и согласительных процедур с Росавиацией, Минстроем, Минэкономразвития и правительством Московской области. Законопроектом предлагается указать, что ограничения в границах приаэродромных территорий не применяются в отношении "бытовой недвижимости" (садовых домов, жилых домов, бань, гаражей, других хозяйственных построек), а также исключить из законодательства требование о согласовании размещения таких объектов с операторами аэродромов", - отметил Бутовецкий.

Это позволит гражданам оформить права как на существующие объекты, так и на вновь построенные на ранее предоставленных земельных участках.

Одно из положений законопроекта направлено на защиту прав дольщиков. В частности, участники долевого строительства получат возможность зарегистрировать права на свои квартиры, если на землю, на которой расположен дом, наложен арест. Действующее законодательство этого не предусматривает. Предполагается, что законопроект будет принят Госдумой в весеннюю сессию.