В Большом театре поставили "Саломею" Рихарда Штрауса

Сопрано Асмик Григорян, поразившая оперный мир своей Саломеей на Зальцбургском фестивале, теперь выйдет с этой партией на сцену Большого театра в новой постановке одного из крупнейших оперных режиссеров Клауса Гута. О своем взгляде на библейскую историю и оперу, вызвавшую шквал критики в начале ХХ века, Асмик Григорян рассказала "РГ" накануне премьеры.

Асмик Григорян: Все мои партии мне очень близки, но Саломея получилась как-то особенно органично. Фото: предоставлено пресс-службой Большого театра

В каждой оперной партии вы находите свою органику, но в Саломее, особенно после вашего триумфа на Зальцбургском фестивале в постановке Ромео Кастеллуччи, это соединение личного темперамента и образа иудейской царевны кажется феноменальным. Вам так близка эта героиня?

Асмик Григорян: Все партии, за которые я берусь, мне близки в той или иной мере, больше или меньше. Но Саломея - да, получилась как-то особенно органично. В Зальцбурге была долгая подготовка, над спектаклем работала очень сильная команда, всем было очень интересно.

Как вам удается сквозь плотный слой негативного восприятия Саломеи вызвать у слушателей своего рода сожаление, сочувствие?

Асмик Григорян: Я считаю, что изначально каждый человек хочет быть добрым, вне зависимости от того, какие ошибки совершает в жизни. Я никогда не верила в изначальное зло. Мне всегда казалось, что это поломанные люди. Моя Саломея скорее поломанная, чем демоническая. Я оправдываю всех своих героинь, это моя задача - объяснить и рассказать историю, может быть, с другой стороны. Вы видели когда-нибудь, как маленькие дети отрывают головы своим куклам? Вот примерно так я расцениваю эту ситуацию.

Как вам работается с режиссером Клаусом Гутом?

Асмик Григорян: Клаус - один из моих любимых режиссеров, мы давно хорошо знаем друг друга. Мне очень импонирует его вкус и творческая атмосфера работы. Он меня увлекает. Но я не люблю обсуждать спектакли до премьеры. Могу лишь сказать, что вещи, которые меня не увлекают, я не делаю. Роль меняется от спектакля к спектаклю, в зависимости от того, какая ты сегодня. Каждый раз, как я ее пою, она может быть о чем-то другом.

Недавно вы спели в Мариинском театре Лизу в "Пиковой даме" Чайковского, посвятив выступление своему отцу, знаменитому тенору Гегаму Григоряну. Он когда-то пел Германа. Когда слушали эту оперу с его участием, мечтали быть Лизой?

Асмик Григорян: Нет, я никогда не загадываю. Для меня Лиза никогда не была "партией мечты". Она всегда мне стоит каких-то нервов. С русскими героинями вообще как-то очень сложно находить баланс, физика и ментальность в них другие, существуют определенные стереотипы. Если не считать Татьяну в "Евгении Онегине", которую я могу петь даже без репетиций. А папин Герман - абсолютно историческая вещь, не поддающаяся времени, как и сам папа никогда не поддавался времени, всегда был современным человеком. Он вывел в партии Германа очень много лирических красок, его интерпретация отличалась тем, что, несмотря на русское произношение, он исполнял ее очень по-итальянски. Папин Герман - учебник для сегодняшнего европейского певца, все они учатся по записи "Пиковой дамы" с его участием.

Фото: предоставлено Большим театром

Искусству пения папа вас учил?

Асмик Григорян: Учил, но намного позже. Официально я училась у мамы (литовская сопрано Ирена Милькявичюте. - Ред.). Но за что я благодарна обоим родителям, так это за развитие моего вкуса, как опера должна и как не должна звучать. А это и есть самое главное - знать куда стремиться.

Сегодня так востребовано искусство онлайн. Вас оно интересует?

Асмик Григорян: Нет и еще раз нет. Меня ничто не устраивает онлайн. Не знаю, из какого я времени - из прошлого или, может быть, будущего, но онлайн - это все неправильное. Конечно, если однажды мне скажут, что без этого невозможно жить, может быть, я тогда научусь, но я слабо в это верю.

Я оправдываю всех своих героинь, это моя задача - объяснить и рассказать историю, может быть, с другой стороны

Как вы перенесли локдаун и как, на ваш взгляд, выберется из ситуации закрытых театров опера в Европе и за океаном?

Асмик Григорян: Не решусь говорить за весь мир. Но лично я прекрасно проводила время, стараясь из любой ситуации выжать максимум возможностей. Отдохнула, приняла участие в трех сильных красивых постановках в разных театрах Европы. Все сильно зависит от того, как мы себя настроим. Вариантов в жизни, как и в опере, которую можно поставить во множестве версий, всегда много.

Фото: предоставлено Большим театром

Справка "РГ"

Асмик Григорян - сопрано, чей репертуар включает партии в операх Пуччини, Верди, Чайковского, Дворжака, Берга, Корнгольда, Яначека, Прокофьева, Рубинштейна. Мировую известность принесла партия Саломеи в одноименной опере Штрауса на Зальцбургском фестивале в 2018 году в постановке Ромео Кастеллуччи (дирижер Франц Вельзер-Мёст).

В сезоне 2018/19 дебютировала в Ла Скала в партии Мариэтты в опере "Мёртвый город" Корнгольда (дирижер Алан Гилберт, режиссер Грэм Вик).

Осенью 2020 года дебютировала в Венской государственной опере в партии Мадам Баттерфляй. Замужем за режиссером Василием Бархатовым.