Новости

Исследование: Очкарики в три раза реже болеют коронавирусом 16:48
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет 16:44
Актер Милош Бикович получил российское гражданство 16:42
Путин указал провести в Петербурге конференцию глав прокуратур Европы 16:35
Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов 16:35
ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки 16:31
Памфилова сообщила о сокращении в РФ числа партий за два года в два раза 16:26
В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет 16:22
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма 16:20
В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса 16:19
"Яндекс" ответил на претензии ФАС 16:14
После танцев тиктокера у Мамаева кургана возбудили дело 16:14
Мошенник выманил 6,5 млн рублей через фейковые интернет-магазины 16:12
Урбанист объяснил лидерство Краснодара в рейтинге комфортных городов 16:09
Мила Кунис сыграет в триллере от создателя "Рассказа служанки" 15:58
В Курганской области сельским учителям предложили по миллиону 15:51
Эксперт рассказал о возможности поездок в Грузию для россиян 15:38
Чешские авиалинии заявили об увольнении всех сотрудников 15:36
В "Спартаке" намекнули на скорое возвращение Промеса 15:31
Урбанист объяснил "взлет" Москвы в рейтинге комфортных городов 15:27
Путин заявил о готовности России к провокациям 15:20
Почта России и Минкультуры поддержат подписку на газеты и журналы 15:14
У сериала "Наследие Юпитера" появились тизер и дата премьеры 15:13
Роспотребнадзор назвал факторы появления третьей волны COVID-19 15:01
В Петербурге у наркомана с мачете в квартире нашли плантацию конопли 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 16:19
Рубрика: В мире

В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Чешские власти издали указ, согласно которому жители республики с 25 февраля в местах массового скопления людей должны носить сразу две маски, сообщает портал ceskenoviny.cz.

Фото: AP Photo / Christophe Ena
Во Франции выписали тысячи штрафов за нарушение комендантского часа

Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет использовать респираторы, которые имеют степень защиты FFP2 или KN95. Допускаются также и другие средства с эффективностью фильтрации воздуха не менее 95 процентов.

При этом отмечалось, что дополнительные меры по борьбе с коронавирусом были приняты из-за сложной эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки было зарегистрировано 11233 инфицированных, что значительно больше, чем сутками ранее.

В республике практически не осталось коек для интенсивной терапии, не хватает также квалифицированного персонала. В этой связи канцлер Ангела Меркель предложила оказать содействие премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. По ее словам, чешские коллеги могут обратиться за помощью в правительство Баварии и Саксонии. С саксонским премьером Михаэлем Кречмаром по этому поводу уже состоялись предварительные консультации.

Американцев могут обязать носить маски и в 2022 году
В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются