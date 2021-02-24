В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса

Чешские власти издали указ, согласно которому жители республики с 25 февраля в местах массового скопления людей должны носить сразу две маски, сообщает портал ceskenoviny.cz.

Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет использовать респираторы, которые имеют степень защиты FFP2 или KN95. Допускаются также и другие средства с эффективностью фильтрации воздуха не менее 95 процентов.

При этом отмечалось, что дополнительные меры по борьбе с коронавирусом были приняты из-за сложной эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки было зарегистрировано 11233 инфицированных, что значительно больше, чем сутками ранее.

В республике практически не осталось коек для интенсивной терапии, не хватает также квалифицированного персонала. В этой связи канцлер Ангела Меркель предложила оказать содействие премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. По ее словам, чешские коллеги могут обратиться за помощью в правительство Баварии и Саксонии. С саксонским премьером Михаэлем Кречмаром по этому поводу уже состоялись предварительные консультации.