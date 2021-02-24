В Европе изъята рекордная партия кокаина на миллиарды евро

Таможенные органы Германии и Бельгии изъяли рекордное количество кокаина - более 23 тонн. Этот груз должен был проследовать в Нидерланды. Немецкие спецслужбы обнаружили 16 тонн в пяти морских контейнерах, прибывших в порт Гамбург из Парагвая. Еще 7,2 тонны кокаина были изъяты в бельгийском порту Антверпен.

В Антверпене наркотик был спрятан в контейнере, заполненном деревянными блоками, прибывшими из Панамы. Кокаин, обнаруженный в городе Гамбург на севере Германии, везли более чем в 1700 банках с наполнителем для стен, которые доставили в Европу на контейнеровозе из Парагвая. "Это самое крупное количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе, и одно из самых крупных разовых изъятий наркотиков в мире", - заявили представители немецкой таможни. Стоимость наркотиков, изъятых только в немецком порту, составляет от 1,5 до 3,5 миллиарда евро, сказал агентству AFP сотрудник таможни Гамбурга Рене Матшке. Гамбург - третий по величине порт Европы и крупнейший порт Германии.

Как сообщает ВВС, хорошо вооруженные банды наркоторговцев из соседней Бразилии перебрались через границу в Парагвай и проводят в этой стране многие операции по контрабанде наркотиков, которые часто доставляются в контейнерах из этой страны в портовые города Европы. Всего в 2020 году на пути в Европу из стран Латинской Америки было перехвачено около 102 тонн кокаина.