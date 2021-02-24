В ФРГ примут закон о внешнем виде чиновников

Брутальная татуировка, выглядывающая из-под рукава полицейской формы, - подобным вольностям в Германии решили положить конец. Как пишет Die Welt, немецкое правительство подготовило законопроект о реформе госслужбы, который впервые накладывает серьезные ограничения на внешний вид чиновников.

К ним в Германии относятся не только служащие государственных и муниципальных органов власти, но также учителя и полицейские. Военные в эту когорту не входят, однако и их коснется новый регламент. По данным издания, он запрещает "татуировки на открытых частях тела", некоторые виды украшений, включая пирсинг, а также "определенные прически и формы бороды". Согласно документу "индивидуальность не должна заслонять социальную роль госслужащего". В противном случае "служебная функция чиновника рискует уйти на второй план в глазах общественности".

Идея взяться за внешний вид "служилых людей" возникла в Германии не на пустом месте. В 2017 году громкий резонанс вызвало дело офицера полиции, уволенного за татуировки с правоэкстремистской символикой. Однако уже тогда Федеральный административный суд жаловался, что у государства почти нет инструментов, позволяющих наказывать чиновников за неподобающий облик. В частности, запрет на татуировки нарушает право на неприкосновенность и другие свободы граждан. Оказалось, что даже устав бундесвера не позволяет досконально регулировать дресс-код солдат. А значит, без специального закона в этой сфере никак не обойтись.

Реформа государственной службы в ФРГ предполагает и другие новшества, например - более строгий контроль за служебными поездками. Причем с точки зрения не экономии, но... экологии. Так, власти на полном серьезе готовят ограничения на допустимые объемы выброса CO2, которые будут рассчитываться для каждой конкретной командировки.