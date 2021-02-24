В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации

В испанской Галисии приняли закон, который позволит штрафовать за отказ от вакцинации, если ее сделают обязательной. Таким образом, в регионе сложилась парадоксальная ситуация. Вакцинация от коронавируса в Испании все еще остается добровольной, но власти Галисии уже имеют необходимые механизмы, чтобы всех принудить сделать прививку. Впрочем, до этого дойдет, только если того потребует эпидемиологическая ситуация.

После изменения законодательства региона местные власти получили возможность штрафовать за "необоснованный отказ" от вакцинации, если та будет признана обязательной (речь идет не только о борьбе с пандемией коронавируса, но и о будущих угрозах). В случае, если отказ создаст серьезные риски для здоровья населения, размер штрафа может составить до 60 тысяч евро. А за несоблюдение мер по охране здоровья - до 600 тысяч евро.

Изменения были приняты по решению Народной партии, которая правит в Галисии, находящиеся в оппозиции другие партии, не согласные с реформой законодательства, ничего не смогли ей противопоставить. Глава региона Альберто Нуньес Фейхоо ранее неоднократно подвергал сомнению действия центрального правительства Испании, считая, что оно должно действовать решительнее в борьбе с пандемией, отмечает El Mundo.