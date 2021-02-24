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24.02.2021 13:48
Рубрика: В мире

В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации

Текст: Юрий Когалов

В испанской Галисии приняли закон, который позволит штрафовать за отказ от вакцинации, если ее сделают обязательной. Таким образом, в регионе сложилась парадоксальная ситуация. Вакцинация от коронавируса в Испании все еще остается добровольной, но власти Галисии уже имеют необходимые механизмы, чтобы всех принудить сделать прививку. Впрочем, до этого дойдет, только если того потребует эпидемиологическая ситуация.

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После изменения законодательства региона местные власти получили возможность штрафовать за "необоснованный отказ" от вакцинации, если та будет признана обязательной (речь идет не только о борьбе с пандемией коронавируса, но и о будущих угрозах). В случае, если отказ создаст серьезные риски для здоровья населения, размер штрафа может составить до 60 тысяч евро. А за несоблюдение мер по охране здоровья - до 600 тысяч евро.

Изменения были приняты по решению Народной партии, которая правит в Галисии, находящиеся в оппозиции другие партии, не согласные с реформой законодательства, ничего не смогли ей противопоставить. Глава региона Альберто Нуньес Фейхоо ранее неоднократно подвергал сомнению действия центрального правительства Испании, считая, что оно должно действовать решительнее в борьбе с пандемией, отмечает El Mundo.

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