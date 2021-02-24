В главной библиотеке Беларуси открылась уникальная выставка книжной графики

Выставка книжной графики "Illustratio. Разнообразие техник иллюстрирования" открылась в Национальной библиотеке Беларуси и рассказывает об особенностях создания шедевров, ставших иллюстрациями книг последних трех веков.

Приоткрыть процесс создания книги - такую задачу ставят себе организаторы выставки. Отсюда и акцент - не только на изображениях, но и на технологиях, которыми пользовались художники в разные времена.

Факсимильные издания белорусского первопечатника Франциска Скорины, "Манга" японского мастера укиё-э Кацусики Хокусая, редкие издания французской поэзии, хромолитографии европейской моды XIX века, офорты, литографии, ксилографии, линогравюры, акварели: обходя экспозицию по кругу, мы символически проходим путь книгопечатания, выраженный в иллюстрациях, - от одной из древнейших графических техник (ксилографии) до современных изображений, созданных при помощи графического дизайна.

- В экспозиции представлено разнообразие графических техник, - поясняет завсектором художественных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности НББ Виктория Харитонова. - От старинных ксилографий и гравюр на меди до современных произведений, созданных с помощью графического дизайна. В каждой витрине - не только книги из фондов Национальной библиотеки Беларуси, но и инструменты для работы в конкретной технике и выполненные в ней работы современных белорусских художников. Произведения Павла Татарникова, Игоря Гордиенка, Валерия Славука, Владимира Довгяло, Романа Сустова входят в золотой фонд белорусской книжной графики. Так, например, одна из витрин посвящена технике "тушь, перо", и в ней представлены инструменты для работы в этой технике. Сборник волшебных сказок Валерия Славука, изданный в 2019 году, а рядом - оригиналы иллюстраций к этому сборнику, выполненные художником. Таким образом, пройдясь по экспозиционному пространству, можно составить представление о том, как отличаются внешне изображения, сделанные в разных графических техниках.

Офортный станок, краски, шаберы, кисти, штихели, резцы, литографский камень - какими только техниками не владеют графики-иллюстраторы!

- Также мы представляем работы студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств, - рассказала Виктория Харитонова.

С деталями творческого процесса посетителей знакомят непрерывно транслируемые видеоролики: специально к выставке свои мастер-классы подготовили белорусские художники-графики Вера Ковзанович, Мария Дорожко и Андрей Басалыга.