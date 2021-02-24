В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V"

Японский аналитик Кадзухико Фудзи после сравнения вакцины от коронавируса "Спутник V" с аналогичными препаратами ведущих зарубежных производителей признал эффективность российской разработки. Мнение специалиста приводит портал Yahoo News Japan.

Эксперт, который в прошлом занимал должность главного аналитика НИИ при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, а также работал в секретариате кабинета министров страны, обратил внимание на высокую эффективность российской вакцины.

"Возможно, следует рассмотреть использование вакцины в Японии в среднесрочной перспективе", - отметил Фудзи. По его словам, борьба с COVID-19 может затянуться, в связи с чем целесообразно изучить такую опцию.

Исследователь напомнил, что в 1961 году в Токио приняли решение в экстренном порядке импортировать советскую вакцину от полиомиелита. Тогда это позволило справиться с эпидемией опасного заболевания на японском архипелаге.

Напомним, что 17 февраля в Японии стартовала вакцинация населения от коронавируса.