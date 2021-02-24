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Рубрика: В мире

В Испании снесли последний памятник Франко

Текст: Юрий Когалов

В Испании снесли последний памятник диктатору Франсиско Франко. До вчерашнего дня он стоял на одной из улиц Мелильи - испанского анклава на североафриканском побережье.

Фото: Gettyimages
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Речь идет о статуе, созданной Энрике Ново Альваресом в качестве дани уважения Франко, который как командующий войсками внес существенный вклад в оборону Мелильи во время войны 1921 года, которую вели населяющие север Марокко племена против Испании и Франции. Сам памятник был установлен в 1978 году, через три года после смерти диктатора, что уже тогда вызвало споры. В 2005 году его местоположение несколько раз менялось из-за строительных работ. И вот теперь его и вовсе убрали с улиц города.

В минувший понедельник местные депутаты проголосовали за снос памятника, и уже на следующий день рабочие демонтировали статую.

Как напоминает El Pais, нынешнее коалиционное правительство Мелильи, в которое входят социалисты, заявило о своем желании избавиться от памятника Франко сразу после того, как приступило к своим обязательствам в июле 2019 года. Но лишь в конце января 2021 года комиссия по образованию, культуре, празднованиям и равенству местного законодательного собрания одобрила это предложение.

Напомним, после прихода социалистов к власти в Испании, в стране началась кампания против франкизма, с улиц городов исчезли имена многих политических деятелей времен диктатуры, были снесены памятники, а тело самого Франко эксгумировали из его могилы в мемориальном комплексе "Долина павших" и перезахоронили на кладбище Мингоррубио.

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