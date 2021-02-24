В Киеве произошли столкновения националистов с полицией

Вечером вторника в Киеве произошли столкновения украинских националистов, пришедших к зданию офиса президента, и полиции.

Как сообщает ТАСС, около трёх тысяч националистов (по данным полиции - две тысячи) вышли протестовать против приговора их соратнику Сергею Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца за похищение человека.

Столкновения начались после попытки штурма со стороны националистов, применявших файеры, дымовые шашки, газовые баллончики и снежки. Полиция прибегла к помощи слезоточивого газа.

МВД сообщает, что пострадали 27 полицейских. Задержаны 24 человека.