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24.02.2021 14:29
Рубрика: Экономика

В Минпромторге объяснили, зачем нужен утильсбор и как он влияет на тарифы

Текст: Сергей Тихонов
Утилизационный сбор распространяется только на иностранную технику, производство которой освоено российскими производителями, имеющими производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Замминистра пояснил, что увеличение ставок утилизационного сбора позволит свести импорт бывшей в употреблении продукции к минимуму и будет способствовать обновлению парка самоходных машин и прицепов, а также позволит российским предприятиям продолжить свое развитие.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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С 2017 года производство российской самоходной строительно-дорожной техники продемонстрировало рост отгрузок на 40,8%, объем которых в 2020 году составил 36,6 млрд руб. При этом загрузка отечественных предприятий пока не превышает 55% - следовательно, имеется существенный потенциал к увеличению доли их присутствия на рынке, уточнил Морозов.

Фактически целью повышение ставок утилизационного сбора является стимулирование замены импортной техники отечественными аналогами, а не увеличение фискальной нагрузки. Но в угольной генерации стоимость топлива составляет более половины от цены производимой электроэнергии. Поэтому рост расходов на утилизационный сбор может отразиться на себестоимости угля.

По оценкам Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияние на рост цены на электроэнергию на свободном рынке (для промышленности) в первой и второй ценовой зоне (Европейская часть, Центральные регионы, Южная часть Сибири). В неценовых зонах оптового рынка возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний будет учитываться в следующих периодах регулирования в соответствии с действующим законодательством. Для населения тарифы устанавливаются государством, поэтому их изменение будет происходить в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны, в 2021 году рост в среднем не превысит 5 процентов.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Минэнерго прокомментировало сообщения о росте тарифов на тепло и свет

В пресс-службе ассоциации "Росспецмаш" считают, что сложившаяся ситуация с иностранной техникой в угольной промышленности связана с тем, что в 90-е годы и в начале 2000-х годов российские предприятия, производящие спецтехнику, либо перестали работать, либо значительно сократили выпуск продукции. Сейчас в этом сегменте запущен процесс импортозамещения, но проблему, которая складывалась десятилетиями, нельзя решить за несколько лет.

В "Росспецмаше" подчеркнули, что иностранная техника, аналогов которой не выпускается на территории России, не подорожает, потому что ставки на нее не будут индексироваться. Объемы поставок иностранной спецтехники компаниям, которые ведут горные работы на территории России, а также темпы обновления их парка машин, говорят о том, что цена этой продукции является далеко не ключевым фактором, который влияет на себестоимость тепловой и электроэнергии. На карьерные экскаваторы утильсбор и вовсе не взимается, отметили в ассоциации.

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