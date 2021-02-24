В Минске с успехом прошла XXVIII международная книжная выставка-ярмарка

Попасть на форум было совсем просто: сел возле метро на бесплатный поэтический автобус и проехал несколько остановок под стихи белорусских авторов. По традиции вход на выставку свободный.

Российское книгоиздание было представлено на выставке очень заметно - стенды 77 предприятий и организаций разместились на верхнем и нижнем этажах выставочного павильона. В онлайн-формате прошла обширная программа творческих презентаций российских авторов. Увидеть трансляцию выступлений Алексея Слаповского, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Алексея Варламова, Людмилы Улицкой на стенд "Книги России" пришли сотни поклонников. Привлекла и "Музейная линия", где демонстрировались видеообзоры и анонсы к выставочным проектам ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Возле стенда издательского дома "Звязда" встречаю его директора - главного редактора Александра Карлюкевича:

- Мы реализовали в сотрудничестве с Постоянным Комитетом Союзного государства ряд проектов. Особенно признательны за поддержку героико-патриотических инициатив, связанных с мемориализацией памяти о Великой Отечественной войне. Такие проекты реализованы и в издательстве "Мастацкая лiтаратура"...

На стенде Постоянного Комитета в центре внимания - три тома, посвященные Ржевской битве и созданию в память о ней мемориала Советскому солдату, альманахи молодых писателей Беларуси и России, книга "Блокада" минского филокартиста Владимира Лиходедова.

- Вирус не знает границ, но и книга не знает границ, - сказал на открытии форума спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Это в полной мере подтвердил традиционный международный симпозиум "Писатель и время", собравший представителей писательских кругов стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Также прошли творческие встречи литераторов со студентами белорусских вузов, семинары молодых писателей.

Десятки произведений участвовали в конкурсе "Искусство книги-2020". Гран-при досталось минскому издательству "Белорусская энциклопедия" за том "Храм - памятник земли белорусской".

К слову, в книжной выставке-ярмарке участвовали 280 экспонентов из 20 стран. Прошло более 100 презентаций, "круглых столов", семинаров, деловых встреч, автограф-сессий.

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Заметным явлением на выставке стал "круглый стол" "Книга и слово. Взгляд в будущее". Значительная часть дискуссии была посвящена роли издаваемого при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства альманаха "Мост дружбы" в творческом становлении молодых писателей.

- Молодое поколение несет важную миссию строительства будущего, - комментирует этот факт литературовед и эксперт Дарья Московская. - Что же наше поколение хочет оставить в прошлом и перенести в будущее? Очевидно, это желание объединить землян, в то же время это протест против жестокого технократизма, возможность менять мир не насилием, а добротой.

Литературный проект "Мост дружбы" реализуется с 2012 года. Благодаря ему смогли опубликовать свои произведения около 400 молодых писателей из Беларуси и России.

- Молодежь представляет наше будущее по-разному, - продолжил дискуссию Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Участники проекта представили зрелые произведения уже сложившихся писателей, которые интересно читать и над которыми интересно думать. И самое главное - как ведет себя человек в непривычных условиях.

Растут и сами авторы альманаха. Девять лет назад одно из первых произведений опубликовала в нем Алена Белоножко - сегодня белорусская писательница, режиссер, драматург.

- Важно, кому адресовано то, что мы пишем, - отметила она.

Пожалуй, этот вопрос волнует каждого творческого человека. И не только литератора. Это подтвердило выступление Кирилла Гаврилина, представлявшего на "круглом столе" Московскую художественно-промышленную академию им. С.Г. Строганова. "Город будущего", рожденный в воображении Малевича и других художников Витебской школы, уже воплотился в реальных архитектурных ансамблях по всему миру. И это - лишь один из примеров важности творческого осмысления грядущего.