В Москве отправили на переработку первую партию одноразовой посуды

Больше года столица собирает раздельно мусор, отправляя вторсырье на переработку. Но среди собираемого нет пока одноразовой посуды.

Например, стаканчики, в которых многие кофейни продают кофе навынос, москвичи чаще всего выкидывают в синие баки, считая, что они бумажные и их можно перерабатывать именно с бумагой. Правда, на сортировочных пунктах потом их выуживают и отправляют к смешанным отходам, а затем вывозят на мусорные полигоны. Но нашлись в городе люди, которые отыскали применение и этим отходам. На прошлой неделе они отправили на переработку первую небольшую партию - 1,3 тонны бумажной посуды. Почему она требует к себе особого отношения и что из нее можно сделать, узнал корреспондент "РГ".

Возьми с собой

Каждый москвич или гость столицы хоть раз в жизни брал горячий напиток навынос: неважно, в брендовой кофейне с мировым именем или просто в форточке первого этажа пятиэтажки с надписью "Кофе". Стаканчик, в котором его подают, очень удобен: не обжигает руки и держит тепло, да еще и герметичен благодаря пленке, которой отделан внутри.

- Стаканчик состоит из двух компонентов: картона и полиэтилена или полистирола, которые должны перерабатываться отдельно, - рассказал "РГ" исполнительный директор подмосковного перерабатывающего комплекса (Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод) Дмитрий Гутман. - Основная сложность состоит в том, что эти компоненты надо разъединить. Заняться данной проблемой меня подтолкнула пандемия, в ходе которой моя семья, как и многие другие жители столицы, часто заказывали на дом еду и кофе из общепита. В результат скопился внушительный пакет с бумажными стаканчиками. Наш небольшой завод специализируется на переработке вторсырья, поступающего из столицы, - картона и бумаги. Решили рискнуть переработать и стаканчики. Разделили полиэтилен и бумагу. Из бумаги сделали пульперкартон. Провели несколько экспериментов и выяснили, что у стаканчика может быть до 30 жизней, а потом материал распадается на труху.

Завод начал искать поставщиков б/у стаканчиков. Далеко ходить не пришлось. Одна из крупных сетей общепита тоже в это время задумалась о сборе и переработке такой посуды.

"Картон и бумагу давно отправляем на переработку. Решили провести опыт, поставили отдельно емкости под стаканчики. Посетители поддержали, сейчас в 19 точках стоят контейнеры под их сбор. До конца года поставим ящики еще в 40 точках", - рассказала "РГ" старший директор по развитию и качеству продукции крупной сети общепита Ирина Коршунова.

Стаканчик состоит из двух компонентов: картона и полиэтилена или полистирола, которые должны перерабатываться отдельно

Связующей ниткой переработчиков и поставщиков стал крупный столичный региональный оператор, собирающий отходы из жилых кварталов севера и центра столицы ГК "Эколайн". "Мы забираем отходы и из общепита, часть картона вывозим на подмосковный завод, поэтому хорошо знаем и тех и других, - рассказала "РГ" замгендиректора ГК "Эколайн" Елена Вишнякова. - Попробовали объединить их работу и подключить к цепочке еще одного нашего крупного партнера, липецкий завод, перерабатывающий упаковку тетрапак".

В результате с начала года собрали 1,3 тысячи тонн стаканчиков. Сколько их используется в России за год, сказать сложно из-за большой доли импорта. По самым скромным подсчетам, говорят эксперты, более 40 миллиардов штук. Конечно, лучшее решение - отказ вообще от одноразовой тары. Но пока этот продукт пользуется спросом, придется искать пути его переработки.

На что идут стаканы

Из первой партии бумажных стаканчиков получили пульперкартон, из которого делают одноразовые подносы, подстилки в контейнеры для овощей и ягод, уплотнители-начинки для бьющихся подарков, упаковочный материал. А полиэтиленом заинтересовались несколько заводов, производящих тротуарную плитку, строительные смеси. Но, как сетуют бизнесмены, в пробной партии этого материала оказалось слишком мало.

855 тысяч тонн вторсырья москвичи собрали на переработку в 2020 году

Куда нести

Те, кто поддерживает экологический стиль жизни и следует правилам ответственного потребления, могут уже на этой неделе приносить одноразовую бумажную простуду на территорию культурного центра "Флакон". Здесь расположена самая большая площадка в городе для сбора вторсырья. Здесь оборудуют еще один контейнер для стаканчиков. "Приток бумажных стаканчиков будет большим, так как здесь расположены коворкинг-центры, много экологических организаций, все они станут отличными поставщиками этого вида вторсырья, - рассказала Вишнякова. - Я не исключаю, что в будущем таких точек станет больше и в целом по городу". В результате в городе снизится объем захораниваемых отходов, что улучшит экологию.

Так выглядят 650 кг спрессованных стаканчиков. Фото: Олеся Курпяева

Компетентно

Александр Гинзбург, доктор физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН:

- Это очень хорошее начинание. Радует, что среди переработчиков есть те, кто занимается изготовлением подобной упаковки и знает, как с материалами работать. Думаю, что начинание будет поддержано, причем другими заведениями общепита. Пандемия изменила наш менталитет, многие предприятия стали бороться за свою репутацию, в том числе и экологическую. Если же такие точки сбора вторсырья поставить в разных частях города, думаю, что постепенно к ним привыкнут люди.

Валерия Коростелева, экологический эксперт проекта "Собиратор", руководитель движения "РазДельный сбор":