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24.02.2021 09:05
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок

Текст: Михаил Фалалеев

Снять сглаз пообещала лжецелительница пожилой женщине в Орехово-Зуево и украла у нее ювелирные изделия.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница на улице Мадонская подошла к 72-летней местной жительнице и попросила отдать ей ненужные старые вещи. Пенсионерка согласилась и пригласила незнакомку к себе домой. Мошенница сообщила, что является целительницей и чувствует, что на женщину наложен "сглаз", который можно снять, собрав в платок деньги и ювелирные украшения, на которые она будет молиться. Затем "ведунья", предварительно похитив из свертка драгоценности, сказала, что необходимо спрятать его под подушку и не разворачивать до следующего дня. По истечению времени пенсионерка, не обнаружив в платке свое имущество, обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил 160 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали мошенницу. Ей оказалась 53-летняя жительница Ставропольского края. В ходе обыска по месту ее временного проживания оперативники обнаружили похищенное имущество.

Выяснилось, что эта "целительница" - серийная мошенница. Установлена ее причастность к совершению аналогичного преступления на территории городского округа. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал РГ-Видео

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