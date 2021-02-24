В Польше не могут найти нового хейналиста - трубача, который каждый час играет мелодию из окон башни на центральной площади Кракова. Он должен не только уметь играть на трубе, но и взбежать по лестнице на башню за три минуты.

Именно жесткие требования к физической форме стали камнем преткновения. Ведь хейналисту приходится подниматься и спускаться на 272 ступеньки, и по нормативам он должен быть в состоянии подняться на башню за три минуты. Всего таких трубачей должно быть семь, а дежурят они по двое круглые сутки с перерывом на 48 часов.

После того как один из хейналистов - Ян Сергель - ушел на пенсию, в городе объявляют конкурс за конкурсом на замещение вакантной должности, но найти замену не могут. В последнем отборе приняли участие 35 претендентов, в том числе три женщины. Шестеро продемонстрировали отличное владение инструментом и прошли в следующий тур, в ходе которого проверяется физическая форма. И вот тут все они провалили испытания. "В ближайшие недели снова объявим набор. К этому времени кандидаты, которые не прошли проверку на физподготовку, могут потренироваться", - сообщил представитель городской пожарной команды Бартломей Рощек.

Хейнал - музыкальный символ Кракова и один из символов Польши, первое упоминание о котором можно найти в источниках 1392 года. Его играют каждый час на самой высокой башне Мариацкого костела на четыре стороны света: для короля, для бурмистра, для прибывших в город гостей и для коменданта пожарной охраны, сотрудником которой формально является хейналист.