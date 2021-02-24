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Рубрика: Происшествия

В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону

Текст: Иван Черноусов
Специалисты Роскачества столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества. Несмотря на то, что сценарий со звонком якобы от службы безопасности банка до сих пор работает и, конечно, приносит злоумышленникам прибыль, информированность населения о данной схеме повышается, и мошенникам приходится придумывать новые варианты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Усложненный, двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД. С помощью специальных средств IP-телефонии номер злоумышленника может быть подменен и выглядеть как реальный телефонный номер одного из отделений МВД. Фальшивый полицейский расскажет вам про участившиеся случаи мошенничества или про утечку данных из известных банков и сообщит о риске для денежного счета клиента - вас. При этом он подчеркнет, что саму беседу вы должны держать в тайне ото всех членов семьи и знакомых, так как это "следственная тайна". Также мошенник напомнит о необходимости соблюдения правил безопасности, а именно - о том, что никому нельзя называть код из СМС (для убедительности).

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Предположим, вы поверили и заинтересовались. Что происходит дальше? Выработав определенный кредит доверия к себе, лже-сотрудник полиции скажет, что необходимо провести ряд мер, направленных на противодействие мошенникам и для этого переводит вас уже на второго человека, "сотрудника Центробанка" или "службы безопасности" (а по факту - на такого же преступника, как и он сам). Дальше все развивается по классическому сценарию: вас попросят либо установить на телефон специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники получат доступ к мобильному банку, либо оформить "защищенный" счет и перевести на него деньги. В случае, если вы поведетесь, закончится все для вас пустым счетом и сожалением.

В другом варианте схемы мошенники меняются местами: "полицейский" подключается только после разговора жертвы с классическим "сотрудником безопасности банка". После того, как жертва отказывается выполнять предложения оформить онлайн кредит или установить приложение, сказать код из СМС и прочее, звонящий "полицейский" убеждает послушаться своего липового коллегу из службы безопасности банка.

Роскачество предупреждает:

Фото: iStock
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Полиция не будет звонить вам, чтобы поговорить о вашем счете в банке и утечках данных, и уж точно не будет обсуждать такие детали в ходе телефонного разговора. Все разговоры такого рода, как правило, происходят в очном формате.

Полиция не переводит звонки в Центробанк или службу безопасности банка. Аналогичным образом и служба безопасности банка не будет вам звонить самостоятельно с предложениями защитить ваш счет.

Любой разговор по телефону о деньгах, который начинает незнакомый человек, любые просьбы куда-то перевести денежные средства, что-то установить, нужно немедленно заканчивать. Завершите вызов и перезвоните в ваш банк по номеру на обороте карты, чтобы выяснить подробности происходящего и сообщить о подозрительном звонке. Скорее всего, вас пытаются развести.

Не сообщайте никому по телефону данные своей карты. Не поддавайтесь ни на запугивания, ни на выгодные предложения. Если вас торопят принять решение - тем более кладите трубку.

Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102. Не жалейте времени на оформление факта преступления - это может спасти чей-то кошелек.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Роскачество

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