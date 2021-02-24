В России разработают высокоскоростной поезд

ОАО "Российские железные дороги" заключили контракт с компанией "Уральские локомотивы" на разработку поезда для высокоскоростных магистралей, развивающего скорость более 400 километров в час. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов. Максимальная конструкционная скорость поезда "Сапсан" составляет 300 км в час.

"Особенно запомнился в прошлом году большой контракт, заключенный в инновационном направлении между "Российскими железными дорогами" и компанией "Уральские локомотивы" (ООО "Уральские локомотивы" - совместное предприятие Группы "Синара" и концерна "Сименс АГ", созданное в 2010 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения - прим. "РГ") на разработку высокоскоростного поезда", - сообщил Морозов.

Он напомнил, что уже ставшие привычными российским пассажирам "Сапсаны", "Ласточки", и "Иволга" производятся в РФ по полному циклу производства. Это полностью локализованные машины, являющиеся скоростными поездами.

Он уточнил, что в новой разработке речь идет о высокоскоростном поезде, который будет развивать скорость более 400 км в час. "Это новые подходы, в том числе к безопасности пассажиров. Эта работа запущена, и мы надеемся, что в ближайшее время наши производители сумеют с учетом уже имеющихся компетенций представить отечественные высокоскоростные поезда. Для нашей страны это тоже является важной вехой в данном направлении", - подчеркнул Александр Морозов. Он также отметил в железнодорожном машиностроении прорывные проекты, которые позволили этому сектору в 2020 году осуществить достаточно бурный рост по некоторым сегментам. "Например, предприятия "Трансмашхолдинга", в том числе "Тверской вагоностроительный завод", сумели получить достаточно большой экспортный контракт. Это более 1300 вагонов, пассажирских вагонов локомотивной тяги для железных дорог Египта. Благодаря этому заказу, который будет исполняться в течение нескольких лет, производство в этом сегменте у нас выросло почти на 30%", - сказал представитель Минпромторга.

Он также сообщил, что в плане железнодорожного машиностроения, говоря о выпуске грузовых вагонов или локомотивов, отрасль подстраивается под планы основных партнеров. "По локомотивам это, конечно, ОАО "Российские железные дороги", оно для нас является драйвером, поставщиком задач по инновационности, по производительности локомотивов. Что касается объемов грузовых вагонов, то они следовали прямо за объемом грузоперевозок", - уточнил Морозов.