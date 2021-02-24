В Театре им. Пушкина - новый спектакль Евгения Гришковца

Фабула истории проста: популярный писатель Леонид Весневич (Александр Арсентьев) так впечатлился случайно увиденными работами молодой и никому не известной провинциальной художницы Зинаиды Серебровой (Елизавета Кононова), что готов во всеуслышание объявить ее гением и хлопотать о "раскрутке" на самых модных столичных площадках. Да вот беда: внезапно художница перестала выходить на связь с галеристами, а вскоре и вовсе исчезла из зоны доступа.
Весневич выяснил: девица попала в тюрьму по делу о наркотиках. Собственно, с этого и завязывается сюжет. Писатель, всерьез озабоченный тем, что редкостный талант может сгинуть в недрах пенитенциарной системы, начинает хлопотать о вызволении Зинаиды. Он приводит в действие все доступные ему связи - и старого друга, генерала полиции, и высоких прокурорских чинов... Но вина Зинаиды, пусть и невольная, доказана, срок ей грозит серьезный.
В сущности, самым интересным в этой пьесе Гришковца являются вот те дискуссионные вопросы, которыми задается ее персонаж-писатель, альтер эго автора: как проявить и сохранить для страны и истории подлинный талант, если он обнаруживается в неудачном месте в неудачное время? Какое место в иерархии современных ценностей занимает настоящее искусство? Должны ли гении пользоваться особыми привилегиями? А если да, то как и по чьему повелению эти привилегии должны реализоваться?
Вопросы острые, сложно формулируемые и не имеющие однозначного ответа. А потому реплики персонажей превращаются порой в довольно-таки нудные монологи, мало похожие на нормальный разговор живых людей. Чтобы преодолеть эту переусложненность, автор насыщает действо "картинками с натуры". Но чем живее и узнаваемее выведенные на сцену герои, тем более "сконструированным" кажется спектакль. Словно куски жизни, вырванные прямо из плоти ее, иллюстрируют придуманную заранее схему...
Прелестна, например, галеристка Глафира в исполнении Александры Урсуляк: искренний адепт современного искусства, она с усталой иронией отбивает привычные нападки на него, но поверить, что гении могут обнаружиться где-то в глубинке, сама не в состоянии.
Самыми обаятельными героями спектакля стали два генерала - прокурорский (Владимир Майзингер) и МВД (Сергей Ланбамин). Замечательно рисует Ланбамин умение служивого человека "включать" и "выключать" наличие погон: быть одновременно и верным корешом, искренне стремящимся понять старинного друга, и честным стражем порядка. Роскошна сцена в прокурорской бане - какой здесь дан точный психологический портрет беседы "зверей разной породы"!
Но, пожалуй, моментом истины можно назвать сцену, когда писатель признается: ему вся эта возня с провинциальной художницей важна, чтобы понять собственный "запас сил", осознать, насколько сильно его влияние на социум, каков его личный "административный ресурс".
Гришковец настаивает: в пьесе нет плохих людей, у каждого своя правда. И в этом смысле он верен себе. Как и своей вечной теме "человек и искусство". Жаль только, что тема эта, звучащая в ранних произведениях автора с таким нежным лиризмом и упоительным юмором, здесь отзывается некоторой тяжеловесностью.