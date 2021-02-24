Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата

Венесуэла объявила посла ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть государство. Как сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, подобное решение было принято в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Венесуэлы.

"Сегодня по решению президента Николаса Мадуро мы передали в руки госпожи Исабель Брильанте, которая в последние годы выступала главой делегации ЕС в Венесуэле, ноту о ее признании персоной нон грата... Ей дано 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы", - заявил Арреаса, выступление которого транслировал госканал Venezolana de Televisión.

Министр также напомнил, что за последние годы ЕС ввел более 50 санкций против Венесуэлы.

Ранее Брюссель расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Причиной их включения в перечень стала якобы их "роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".