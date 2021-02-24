Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в России

Россиянам рано расслабляться, погода до марта еще не раз удивит. Об этом рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Конечно же, по-настоящему такая суровая погода. Температурный фон на 15-16 градусов ниже нормы", - отметил он.

Как рассказал синоптик, предстоящая ночь будет очень морозной в некоторых регионах. Так, в Подмосковье будет минус 20-25, в Ярославской, Кировской, Рязанской и других областях столбик термометра может опуститься до 35 градусов.

В целом до марта погода будет переменчивой.

"Уже в четверг вечером температура будет выше нулевой отметки. То есть, температура повысится на 30 градусов всего за двое суток. Даже на 30 с небольшим градусов. Такое редко бывает", - сказал Вильфанд, объяснив такое погодное поведение западным циклоном и воздействием теплых воздушных масс.