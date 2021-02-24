Вирусолог спрогнозировал завершение пандемии COVID в начале 2022 года

Озвученный специалистами ВОЗ прогноз об окончании пандемии COVID к началу 2022-го года достаточно точен, считает вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, к началу следующего года будут отмечаться "лишь эпизодические инфекции".

"Я очень часто со Всемирной организацией здравоохранения расходился во мнениях, вот тут я вынужден согласиться, - заявил он в эфире радио "Комсомольская правда". - Скорее всего, к началу следующего года будут эпизодические отмечаться инфекции".

При этом он напомнил, что в ряде стран сохраняется жесткий карантин, то есть многие люди там еще не переболели коронавирусом и не вакцинированы.

"Что бы мы с ВОЗ сейчас не предрекали - вот такая ситуация. Она под большим вопросом висит: что будет, если коронавирус пропадет во всех остальных странах до нулевых отметок? Тогда эти страны спокойно откроют границы, как будто бы пандемии не бывало, начнут снова жить спокойной жизнью", - считает Волчков.

Эксперт убежден, что полностью победить коронавирус все же не удастся.

"Какие-то формы все равно будут, а значит потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, она остается, - предположил он. - Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией".