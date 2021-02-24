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Рубрика: В мире

Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов

Хакеры похитили личные данные почти 500 тысяч французов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Liberation.

Задержан хакер, торговавший персональными данными россиян

По данным СМИ, злоумышленники уже выложили на специализированных форумах в интернете информацию, включающую номер соцстрахования, дату рождения, адрес проживания, а также различные медицинские данные вплоть до истории болезни и прописанных лекарств.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что хакерам удалось получить доступ к базам 30 медицинских лабораторий, расположенных на северо-западе Франции. Лаборатории использовали одинаковое программное обеспечение для обработки и хранения информации о пациентах.

В мире Европа Франция Хакерские атаки

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