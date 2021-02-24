Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы

Посол России на Кубе Андрей Гуськов вручил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Министерству революционных вооруженных сил Кубы.

Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества, состоялось в пригороде Гаваны, где находится мемориал советскому воину-интернационалисту.

"Приятно видеть среди награжденных Министерство революционных вооруженных сил Кубы, получившее награду за свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне на кубинской земле, воспитание молодежи и военных страны в духе уважения к героизму тех, кто сражался и отдал свои жизни за свободу и мир во всем мире", - обратился к собравшимся посол России на Кубе Андрей Гуськов.

"Эта награда вручается как российским, так и зарубежным гражданам и организациям, которые активно участвуют в патриотическом воспитании граждан, помогают увековечить память о подвиге советского народа в героической борьбе с нацизмом и противостоять попыткам переписать историческую правду о той войне", - пояснил дипломат, после чего вручил высокую награду замглавы Генерального штаба Кубы бригадному генералу Роберто Легра Сотолонго.

"Для бойцов Революционных вооруженных сил Кубы получение юбилейной медали и диплома, подписанного российским президентом Владимиром Путиным - большая честь. Это демонстрация дружбы и солидарности, которые характеризуют взаимодействие между нашими странами", - обратился к участникам мероприятия с ответным словом от имени кубинского минобороны бригадный генерал Энрике Наранхо Паломито.

"Мы продолжаем сражаться за мир, в котором главенствует мир, солидарность, продолжаем работать, чтобы не допустить возрождения идей фашизма", - подытожил Наранхо.