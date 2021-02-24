ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%

Число новых случаев COVID-19 и жертв вируса в мире продолжает снижаться несколько недель подряд. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает снижаться шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11 процентов меньше, чем на предыдущей неделе​​​. Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20 процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщили в ВОЗ.

Всего за прошедшую неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2 457 026 новых случаев и 66 359 смертельных исходов.

Однако в ВОЗ также отметили, что новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Так, "британский" штамм обнаружен уже в 101 стране - на семь больше, чем на предыдущей неделе. В то же время "южноафриканский" штамм зафиксирован уже в 51 стране - на пять больше, чем на предыдущей неделе, а "бразильский" - в 29 (на 8 больше).