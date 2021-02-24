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24.02.2021 05:43
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами

Текст: Оксана Грибанова

Образование синяков или темных кругов под глазами является одним из главных признаков усталости. Такой неприятный эффект вызывает перенапряжение зрительных нервов в течение длительного времени.

Фото: iStock
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От чрезмерных нагрузок зрения, связанных с недосыпом и использованием компьютера, лопаются сосуды и образуются гематомы под глазами, предупредил врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

По словам специалиста, чтобы избавиться от темных кругов под глазами, следует набраться терпения - есть не быстрый, но надежный способ, передает радио Sputnik.

"Надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера", - отметил врач, посоветовав также для более быстрого эффекта использовать содержащие кофеин кремы.

С помощью таких средств получится не замаскировать синяки, а именно устранить, подчеркнул Станислав Арканников.

Наука Общество Здоровье

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