Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 февраля 2021 года № 19-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 февраля 2021 года № 19-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Подпункт 4.2 пункта 4 признать утратившим силу.

2. Подпункт 5.5 пункта 5 после слов "учреждениями культуры" дополнить словами ", в том числе учреждениями дополнительного образования в сфере культуры".

3. Абзац шестой пункта 7 после слов "не более 50% мест" дополнить словами "(не более 75% мест в случае проведения мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма)".

4. В приложении № 7 к настоящему постановлению:

4.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Ограничение (до 75% от единовременной пропускной способности) нахождения числа детей и молодежи в группе.";

4.2. подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.2. представление участниками мероприятия, прибывшими на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР-тест), проведенного не ранее чем за пять календарных дней до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.".







