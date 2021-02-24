Захарова: Новые санкции ЕС - это цирк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции ЕС в отношении России "цирком" и "заранее разыгранной историей".

В частности, она упомянула заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который ранее сказал, что решение о введении санкции против Москвы было принято по итогам его визита в Россию.

"Это вообще за гранью какой-либо логики, - отметила Захарова, выступая в эфире "Первого канала". - Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь ЕС - объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека - с теми самыми правами человека, которым всегда ЕС уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать".