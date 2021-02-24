Новости

В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 00:52
Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков 00:31
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП 00:24
Amnesty International более не считает Навального "узником совести" 23.02.2021
Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России 23.02.2021
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter 23.02.2021
Определились все участники плей-офф КХЛ 23.02.2021
Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 23.02.2021
Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии 23.02.2021
Сенат утвердил кандидатуру постоянного представителя США в ООН 23.02.2021
Стартовал конкурс "Письмо солдату. Победа без границ!" 23.02.2021
Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля 23.02.2021
В России для строительства отелей предоставят льготные кредиты 23.02.2021
КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы на пост премьера 23.02.2021
Российского бойца ММА Олейника исключили из рейтинга UFC 23.02.2021
Захарова: Госдеп США признался в подрыве международной конкуренции 23.02.2021
Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном 23.02.2021
КПРФ отметила 23 февраля автопробегами, песнями и возложениями венков 23.02.2021
Безработица в Британии достигла рекордного показателя с 2016 года 23.02.2021
Стали известны обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой 23.02.2021
Немецкая страховая компания прекратит обслуживать "Северный поток-2" 23.02.2021
В Оренбуржье ликвидировали горение на поврежденном газопроводе 23.02.2021
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года 23.02.2021
Появились новые данные о первой жертве COVID-19 в Европе 23.02.2021
В Оренбуржье ввели режим ЧС после взрыва на газопроводе 23.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 00:24
Рубрика: В мире

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП

Текст: Артур Нанян

Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния), сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

В заявлении говорится, что машина Вудса получила серьезные повреждения. "Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а потом с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи", - сообщается в заявлении.

По словам менеджера Вудса, который дал комментарий агентству Associated Press, гольфист получил множественные повреждения ноги. В настоящий момент идет операция.

Напомним: Вудс был лидером мирового рейтинга среди гольфистов рекордные 683 недели. В его активе 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Тайгер перенес ряд операций на позвоночнике. Кроме того, у спортсмена были проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ.

В мире США Спорт Виды спорта

Главное сегодня

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются