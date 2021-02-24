Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП

Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния), сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

В заявлении говорится, что машина Вудса получила серьезные повреждения. "Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а потом с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи", - сообщается в заявлении.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

По словам менеджера Вудса, который дал комментарий агентству Associated Press, гольфист получил множественные повреждения ноги. В настоящий момент идет операция.

Напомним: Вудс был лидером мирового рейтинга среди гольфистов рекордные 683 недели. В его активе 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Тайгер перенес ряд операций на позвоночнике. Кроме того, у спортсмена были проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ.