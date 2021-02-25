Министерство просвещения РФ решило сделать общероссийской акцию "Скажи спасибо школе", которую придумали в Алтайском крае. Суть ее в том, что местные чиновники, бизнесмены и просто неравнодушные жители активно помогают своим школам с ремонтом и покупкой техники, учреждают премии для учеников, страхуют педагогов от COVID-19.

Чтобы привлечь еще больше благотворителей, на Алтае запустили онлайн-акцию, которую поддержали уже во многих регионах страны. Ее участники выкладывают в социальных сетях видеоролики с хештегом #СкажиСпасибоШколе, где рассказывают о родной школе и помощи, которую они ей оказали.

Тон задал глава минобрнауки Алтайского края Максим Костенко, призвав своих коллег по правительству, предпринимателей, фермеров и всех неравнодушных людей, не только словом, но и делом поблагодарить родную школу. И сам показал пример: приобрел для школы N 18 города Рубцовска, в которой он учился, компьютер и учредил премию "За отвагу в учебе".

За несколько месяцев к акции подключились десятки жителей края. Впрочем, многие и до этого помогали своим родным школам.

К примеру, руководитель крупного предприятия, меценат Вадим Смагин отремонтировал здание учебного заведения в своем селе Бочкари и построил спортивный комплекс. "Умению добиваться поставленных целей сейчас учат в бизнес-школах, а мне прививали в обычной сельской, за что ей - большое спасибо", - подчеркивает бизнесмен.

Ну а теперь участником этой акции может стать каждый.