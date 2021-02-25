Австрия предложила ввести "зеленые паспорта" для привитых от коронавируса

На виртуальном саммите Евросоюза, посвященном вакцинации и свободе передвижения, канцлер Австрии Себастьян Курц предложил ввести "зеленые паспорта" для лиц, которые сделали прививку или переболели коронавирусом.

"Нам нужно вернуть свободу передвижения в Евросоюзе. Общеевропейский "зеленый паспорт" мог бы стать хорошей основой для того, чтобы мы могли упорядоченно пережить лето", - цитирует канцлера газета Der Standard.

По мнению политика, любой, кто был вакцинирован или имеет иммунитет после выздоровления от COVID-19, должен иметь возможность свободно передвигаться в течение 48 часов после отрицательного теста и посещать рестораны, театры и музеи.

Курц надеется на европейское решение по "зеленым паспортам". Однако если это не увенчается успехом, проект будет "реализовываться на национальном уровне".

Идею введения "зеленых паспортов" поддерживают "классические" летние туристические государства: Греция, Испания, Италия, Хорватия и Франция. Определенные оговорки имеются в Германии и Великобритании, в которых отмечаются сильные антиковидные настроения, передает телеканал Еuronews.

В Берлине и Лондоне опасаются, что выдача "зеленых паспортов" может привести к ущемлению прав части населения. Немцы также сомневаются, насколько прививки окажутся эффективными против мутированных штаммов вируса.

Со своей стороны, Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС пересмотреть свои строгие меры пограничного контроля и принять меры для открытия границ, которые позволят обеспечить свободное передвижение рабочей силы, товаров и услуг. С этой целью предлагается активировать вакцинацию и производить необходимые препараты в сообществе. В марте должен состояться очередной саммит ЕС, тогда, возможно, будут приняты первые конкретные решения по "зеленым паспортам".