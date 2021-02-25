Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в Соединенные Штаты для ряда категорий иностранцев. Об этом в среду сообщил Белый дом.

По мнению Байдена, данное решение не только не продвигает интересы страны, а, напротив, "вредит, мешая членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями". Данный указ также мешает отраслям американской экономики, использующим "таланты со всего мира", пишет РИА Новости. Кроме того, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США в ежегодной лотерее, подчеркнул Байден.

Напомним, в апреле прошлого года Трамп подписал указ, который препятствовал въезду в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии коронавируса. Позже этот указ был продлен. Против данного решения американского лидера был подан целый ряд исков.