Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи

Президент США Джо Байден уже ознакомился с докладом американских спецслужб об обстоятельствах убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года. Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме.

Байден не стал комментировать доклад, отметив только, что намерен провести телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. "Я буду говорить с ним, но пока я с ним не говорил", - цитирует ТАСС американского лидера.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что аппарат директора Национальной разведки США в ближайшее время опубликует рассекреченную часть доклада об обстоятельствах убийства Хашкаджи. Она также проинформировала, что Байден планирует провести беседу с королем Саудовской Аравии один на один, без участия наследного принца. Ранее информационный портал Axios сообщал, что в докладе об убийстве будет фигурировать имя саудовского принца.

Напомним, Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября 2018 года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд отрицал его исчезновение, но через некоторое время саудовские власти были вынуждены признаться, что журналист был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав провести прозрачное расследование. Его предварительные итоги были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.