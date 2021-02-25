Новости

Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка 24.02.2021
Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году 24.02.2021
Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина 24.02.2021
Бутылка виски продана на аукционе в Британии за миллион фунтов стерлингов 24.02.2021
Алексей Мордашов стал самым богатым российским бизнесменом 24.02.2021
Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой" 24.02.2021
В Европе изъята рекордная партия кокаина на миллиарды евро 24.02.2021
Банк России обсудит тарифы на переводы между цифровыми кошельками 24.02.2021
Кабмин отменит наказание за утрату наркотических веществ в медицине 24.02.2021
"Спартак" отзаявил Педро Рошу после перехода Промеса 24.02.2021
Побит рекорд мира в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях 24.02.2021
Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата 24.02.2021
В московском метро задержан "пассажир с гранатой" 24.02.2021
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 24.02.2021
Cудно с опасным грузом отбуксируют из Керченского пролива в Турцию 24.02.2021
Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда Twitter-аккаунтов 24.02.2021
На МКАД с эстакады упал мужчина 24.02.2021
В московском метро мужчина угрожает взорвать гранату 24.02.2021
Заходящий на посадку самолет ослепил работника Пулково 24.02.2021
Ростех: Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2022 году 24.02.2021
Источник: "Скопинский маньяк" выйдет на свободу спустя 17 лет заключения 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 00:19
Рубрика: В мире

Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Michael Conroy Фото: AP Photo/Michael Conroy
Фото: AP Photo/Michael Conroy

Президент США Джо Байден продлил срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусом. Он был введен предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом 13 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации будет продолжаться после 1 марта 2021 года на неопределенный срок.

Фото: iStock
В США утвержден закон о выделении 1,9 трлн долларов на борьбу с COVID-19

В заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что пандемия коронавируса продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны.

В среду администрация Байдена также объявила о том, что раздаст более 25 миллионов масок 1300 общинным центрам здоровья и в 60 тысяч столовых, чтобы охватить малообеспеченные общины в рамках стратегии президента "сделать ответные меры на пандемию более справедливыми", сообщает USA Today. В период с марта по май этого года администрация будет отправлять в различные штаты тканевые маски для детей и взрослых, которые можно стирать для повторного использования, сообщил на брифинге координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиентс. Маски будут соответствовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний в связи с коронавирусом, уточнили в Белом доме.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются