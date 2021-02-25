Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом

Президент США Джо Байден продлил срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусом. Он был введен предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом 13 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации будет продолжаться после 1 марта 2021 года на неопределенный срок.

В заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что пандемия коронавируса продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны.

В среду администрация Байдена также объявила о том, что раздаст более 25 миллионов масок 1300 общинным центрам здоровья и в 60 тысяч столовых, чтобы охватить малообеспеченные общины в рамках стратегии президента "сделать ответные меры на пандемию более справедливыми", сообщает USA Today. В период с марта по май этого года администрация будет отправлять в различные штаты тканевые маски для детей и взрослых, которые можно стирать для повторного использования, сообщил на брифинге координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиентс. Маски будут соответствовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний в связи с коронавирусом, уточнили в Белом доме.