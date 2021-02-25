Банк России выявил рекордное число фальшивых монет в 2020 году

В 2020 году в банковской системе обнаружено свыше 5 тысяч поддельных монет номиналом 10 рублей, сообщил Банк России.

В предыдущие годы выявлялось по 100-200 фальшивых монет, их подделка давно потеряла экономический смысл. Но в III квартале 2020 года подразделение Банка России в Нижнем Новгороде выявило сразу 3,8 тыс. монет номиналом 10 рублей с идентичными признаками подделки. Они были обнаружены среди сомнительных монет, поступивших на экспертизу от одного клиента. В следующем квартале была выявлена еще почти тысяча фальшивых монет.

Уровень фальшивомонетничества в прошлом году остался стабильно низким (7 подделок на миллион банкнот в обращении). Из выявленных 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России львиная доля приходится на пятитысячные банкноты (33,7 тыс.).