Библиотека будущего: цифровые технологии и новые стандарты обслуживания

Как рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, Всемирный конгресс по детской литературе пройдет в столице с 10 по 12 сентября. Участников конгресса, а это около тысячи писателей, иллюстраторов, издателей, библиотекарей и специалистов по детской литературе со всего мира, ждали в Москве еще в прошлом году, но вмешалась пандемия коронавируса, и конгресс было решено перенести на 2021 год. Также изменился и формат - запланированные встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии пройдут в очно-дистанционном формате с синхронным переводом. Планируется, что в рамках научной программы выступят 250 библиотекарей из 54 стран.
Директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев говорил о проекте плана реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. В этом документе, в частности, пересматриваются стандарты стационарного и внестационарного обслуживания библиотек, а также вопросы кадрового, научно-методического и технологического обеспечения деятельности библиотек. Особое внимание уделено "головной боли" почти всех библиотек - комплектованию книжных фондов.
Концепцию Национальной книжной платформы и Национального библиографического ресурса представил коллегам генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Единую книжную платформу планируют создать на базе Национальной электронной библиотеки (НЭБ). И в будущем она аккумулирует все необходимые сервисы для библиотек, издательств и государства. "Цифровая среда - не столько угроза для существования библиотек, сколько возможность для сохранения наследия и продвижения чтения", - отметил Дуда.
Директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова познакомила с масштабными проектами, приуроченными к Году науки и технологий. Среди них - "Цифровой диктант", Молодёжная неделя цифровых технологий, Библиотечная школа цифровой грамотности, конкурс комиксов в жанре фантастики, а также онлайн-встреча руководителей и специалистов центров цифровой грамотности.
Заместитель министра культуры Ольга Ярилова добавила, что темой всероссийской акции "Библионочь" в этом году станет "Книга - путь к звездам". Библиотеки уже начинают готовить интересные программы, посвященные науке, технологиям и юбилею первого полета человека в космос.