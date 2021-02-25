Библиотека будущего: цифровые технологии и новые стандарты обслуживания

Руководители федеральных библиотек собрались в среду в Министерстве культуры РФ, чтобы обсудить стратегию развития библиотечного дела в стране. Среди главных тем - развитие Национальной электронной библиотеки, создание Национальной книжной платформы и проведение в Москве осенью 2021 года Всемирного конгресса по детской литературе под эгидой Международного совета по детской книге (IBBY).

Как рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, Всемирный конгресс по детской литературе пройдет в столице с 10 по 12 сентября. Участников конгресса, а это около тысячи писателей, иллюстраторов, издателей, библиотекарей и специалистов по детской литературе со всего мира, ждали в Москве еще в прошлом году, но вмешалась пандемия коронавируса, и конгресс было решено перенести на 2021 год. Также изменился и формат - запланированные встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии пройдут в очно-дистанционном формате с синхронным переводом. Планируется, что в рамках научной программы выступят 250 библиотекарей из 54 стран.

Директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев говорил о проекте плана реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. В этом документе, в частности, пересматриваются стандарты стационарного и внестационарного обслуживания библиотек, а также вопросы кадрового, научно-методического и технологического обеспечения деятельности библиотек. Особое внимание уделено "головной боли" почти всех библиотек - комплектованию книжных фондов.

Концепцию Национальной книжной платформы и Национального библиографического ресурса представил коллегам генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Единую книжную платформу планируют создать на базе Национальной электронной библиотеки (НЭБ). И в будущем она аккумулирует все необходимые сервисы для библиотек, издательств и государства. "Цифровая среда - не столько угроза для существования библиотек, сколько возможность для сохранения наследия и продвижения чтения", - отметил Дуда.

Директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова познакомила с масштабными проектами, приуроченными к Году науки и технологий. Среди них - "Цифровой диктант", Молодёжная неделя цифровых технологий, Библиотечная школа цифровой грамотности, конкурс комиксов в жанре фантастики, а также онлайн-встреча руководителей и специалистов центров цифровой грамотности.

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова добавила, что темой всероссийской акции "Библионочь" в этом году станет "Книга - путь к звездам". Библиотеки уже начинают готовить интересные программы, посвященные науке, технологиям и юбилею первого полета человека в космос.