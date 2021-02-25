Матч-реванш между российским боксером, временным чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула, британцем Диллианом Уайтом отложили на три недели.

Поединок планировалось провести 6 марта, предположительно, в Лондоне, но из-за действующих ограничений на поездки в условиях пандемии коронавируса дата боя снова сместилась. Кардинально сменили и локацию. Теперь боксеры сразятся 27 марта в Гибралтаре - заморской территории Великобритании на юге Пиренейского полуострова.

- Не самая хорошая история, но мы все понимаем, что сейчас пандемия, и допускали, что подобное может произойти, - приводит слова главы промоутерской компании "Мир Бокса" Андрея Рябинского пресс-служба. - Надеюсь, это минимально скажется на подготовке Поветкина. Уверен, что второй бой Саши и Уайта окажется не менее захватывающим, чем их первый поединок. Это один из крупнейших боев в супертяжелом весе в этом году, по крайней мере, пока.