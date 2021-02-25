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25.02.2021 00:12
Рубрика: Спорт

Отложенный удар

Бой Поветкина и Уайта снова перенесли
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8391)
Матч-реванш между российским боксером, временным чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула, британцем Диллианом Уайтом отложили на три недели.

Поединок планировалось провести 6 марта, предположительно, в Лондоне, но из-за действующих ограничений на поездки в условиях пандемии коронавируса дата боя снова сместилась. Кардинально сменили и локацию. Теперь боксеры сразятся 27 марта в Гибралтаре - заморской территории Великобритании на юге Пиренейского полуострова.

Поветкин стал автором лучшего нокаута 2020 года по версии WBC

- Не самая хорошая история, но мы все понимаем, что сейчас пандемия, и допускали, что подобное может произойти, - приводит слова главы промоутерской компании "Мир Бокса" Андрея Рябинского пресс-служба. - Надеюсь, это минимально скажется на подготовке Поветкина. Уверен, что второй бой Саши и Уайта окажется не менее захватывающим, чем их первый поединок. Это один из крупнейших боев в супертяжелом весе в этом году, по крайней мере, пока.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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