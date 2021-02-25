Большинство россиян призналось в желании получать пенсию от работодателя

"За дополнительную пенсию от работодателя высказались 84% опрошенных. За год доля таких желающих выросла - в феврале 2020 года их было 78%. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. рублей в месяц", - говорится в материалах исследования.

По данным исследователей, наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях люди в возрасте от 36 до 55 лет - 85%. Среди молодежи от 18 до 25 лет хотели бы иметь такую доплату 81% опрошенных. Меньше всего доверия к корпоративным пенсионным программам (КПП) в возрастной группе свыше 56 лет. "Эксперты считают, это связано с тем, что граждане не успеют сделать накопления до завершения карьеры даже вместе с работодателем", - отмечается в сообщении.

Исследователи напомнили, что КПП - принятая в некоторых компаниях составляющая социального пакета. Предполагает обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя - взносы делают оба. Часто эти средства имеют налоговые преференции.

На сегодняшний день, уточняется в исследовании, среди опрошенных только 3% являются участниками КПП, 16% россиян знают о таких программах, 18% - о них слышали. Наиболее осведомлены в этом вопросе люди старше 56 лет, наименее - молодежь 18-25 лет.

Тем не менее, по словам коммерческого директора сервиса "Работа.ру" Владимира Корицкого, входящие в соцпакет от работодателей корпоративные пенсионные программы с каждым годом становятся все более значимыми для соискателей.