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25.02.2021 09:36
Рубрика: Экономика

Большинство россиян призналось в желании получать пенсию от работодателя

Текст: Светлана Ментюкова
Подавляющее большинство жителей России хотят получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За это выступили 84% опрошенных россиян. Такой вывод следует из результатов совместного опроса сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, сообщает РБК. Эксперты уверены, что корпоративная пенсия становится одним из наиболее привлекающих соискателей факторов на рынке труда.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"За дополнительную пенсию от работодателя высказались 84% опрошенных. За год доля таких желающих выросла - в феврале 2020 года их было 78%. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. рублей в месяц", - говорится в материалах исследования.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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По данным исследователей, наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях люди в возрасте от 36 до 55 лет - 85%. Среди молодежи от 18 до 25 лет хотели бы иметь такую доплату 81% опрошенных. Меньше всего доверия к корпоративным пенсионным программам (КПП) в возрастной группе свыше 56 лет. "Эксперты считают, это связано с тем, что граждане не успеют сделать накопления до завершения карьеры даже вместе с работодателем", - отмечается в сообщении.

Исследователи напомнили, что КПП - принятая в некоторых компаниях составляющая социального пакета. Предполагает обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя - взносы делают оба. Часто эти средства имеют налоговые преференции.

На сегодняшний день, уточняется в исследовании, среди опрошенных только 3% являются участниками КПП, 16% россиян знают о таких программах, 18% - о них слышали. Наиболее осведомлены в этом вопросе люди старше 56 лет, наименее - молодежь 18-25 лет.

Тем не менее, по словам коммерческого директора сервиса "Работа.ру" Владимира Корицкого, входящие в соцпакет от работодателей корпоративные пенсионные программы с каждым годом становятся все более значимыми для соискателей.

Экономика Пенсии и пособия Рынок труда

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