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25.02.2021 21:29
Рубрика: Экономика

ЦБ опубликует списки теневых банкиров

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если капитал организации стал отрицательным. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Распространенность практики теневых, нераскрытых бенефициаров значительно снизилась за последние годы под влиянием расчистки банковской системы Банком России, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Классический пример из активной фазы этой кампании - история Межпромбанка, которым Сергей Пугачев владел через офшорные компании, принадлежавшие новозеландскому трасту, и его контроль над трастом АСВ сумело доказать в суде. Сейчас, по словам Проклова, ситуация с теневыми бенефициарами в большей степени характерна для небольших банков, которые не стремятся к повышенной информационной прозрачности, работая в собственных специфических бизнеснишах.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Как именно Банк России будет вести и в какой форме публиковать перечни выявленных контролирующих лиц, пока неясно, ЦБ сообщит об этом позже.

Новый механизм - резервный, он будет редко применяться - в тех случаях, когда по всем косвенным признакам очевидно, кто фактический собственник, говорит руководитель группы банковской и финансовой практики "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова. Важно, что впервые на законодательном уровне увязан вопрос определения контролирующего лица через критерии закона о банкротстве, отмечает она.

Этот закон был внесен в Госдуму год назад в пакете с законопроектом о праве ЦБ оперативно перекрывать выезд за границу банкирам, которые довели банк до банкротства (как это давно делают судебные приставы в отношении граждан, задолжавших за квартплату). Это помогло бы больше денег взыскивать с собственников для возврата кредиторам или компенсации затрат ЦБ на санацию. Пока этот законопроект так и не рассмотрен даже в первом чтении. Сейчас по нему "идет проработка замечаний, высказанных ведомствами", сообщили в Банке России.

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