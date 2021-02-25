ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка

Банк России установил факты манипулирования в период с марта 2016 года по август 2018 года акциями "Газпрома", "Роснефти", Сбербанка, Московской биржи, "Башнефти", ГМК "Норникель", "Лукойла", ВТБ, "Магнита", "Мосэнерго" и "ТГК-14". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проверка ЦБ показала, что несколько физлиц получили доход от операций с этими акциями, которые не имели экономического смысла и проводились по соглашению с кипрской компанией Maraion Investments Limited. Эти операции привели к существенным отклонениям объема торгов.

В ЦБ считают, что эти физлица и Maraion Investments Limited нарушили часть 2 статьи 6 закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Речь идет о запрете на использование инсайдерской информации в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или договора.

Банк России направил физическим лицам и Maraion Investments Limited предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем и направил материалы проверки в правоохранительные органы.