CBS назвал приоритеты Камалы Харрис во внешней политике США

В вопросах, касающихся американской внешней политики, вице-президент США Камала Харрис намерена уделять особое внимание кибербезопасности и международному взаимодействию в области здравоохранения. Такую информацию распространила телекомпания CBS, ссылаясь на источники в Белом доме.

По их данным, Харрис проявляла особый интерес к этим областям еще, когда была сенатором от штата Калифорния. Известно, что вице-президент хорошо разбирается в технических вопросах, касающихся развития мобильной связи пятого поколения, а также уделяет внимание борьбе с пандемией COVID-19, интересуется вопросами охраны здоровья матери и ребенка, проблемами продовольственной безопасности, пишет ТАСС.

Вице-президент уже говорила по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, премьер-министром Канады и президентом Франции. При этом ей пока не поручали отвечать за взаимодействие Вашингтона с руководством каких-либо стран.

Отмечается также, что в первые шесть месяцев после инаугурации ни Байден, ни Харрис не планируют какие-либо зарубежные поездки.