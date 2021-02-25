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25.02.2021 16:47
Рубрика: Власть

Черноморский флот следит за кораблями ВМС Испании и Греции

Текст: Александр Степанов
Фото: Алексей Дружинин \ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин \ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин \ РИА Новости

Корабли Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, которые зашли в четверг, 25 февраля в Черное море.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, силы и средства флота приступили к слежению за действиями тральщиков - искателей мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции.

Ранее в акваторию Черного моря заходили эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук". Как сообщала "Российская газета", появление американских кораблей в Пентагоне объяснили "поддержанием морской безопасности в регионе".

Черноморский флот пополнился новым кораблем с ракетами "Калибр"
Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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