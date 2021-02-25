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25.02.2021 17:20
Рубрика: Общество

Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов

Текст: Мария Агранович

Скидки, льготы талантливым высокобальникам, помощь иногородним - Высшая школа экономики в 2021-м году продолжит поддерживать своих студентов, несмотря на дополнительные затраты, вызванные пандемией коронавируса. Из внебюджетного фонда вуза на это будет выделено 3,8 млрд рублей - более четверти всех внебюджетных доходов университета, сообщает пресс-служба ВШЭ.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Так, в 2021 году более 130 абитуриентов из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, смогут поступить в НИУ ВШЭ по программе "Социальный лифт". Это на 30% больше, чем годом ранее. Таким образом, общее число студентов в рамках этой программы, стартовавшей в 2019-м году, возрастет до 290 человек.

Большая часть средств -  почти 2,2 млрд рублей в год - это уже отработанная за много лет система скидок за успеваемость для студентов-платников. Хорошо учишься? Можешь рассчитывать на скидку от 25 до 70 процентов от стоимости обучения. Причем, действуют скидки как для "бывалых" студентов, так и для поступающих на первый курс. В 2021 году эта программа полностью сохранится.

Кроме того, Вышка продолжает учить за счет средств университета 2 с лишним тысячи талантливых студентов. Это ребята с высокими баллами ЕГЭ, которых приняли сверх контрольных цифр приема на те программы, где бюджетные места были целиком заняты призерами и победителями олимпиад.

Еще одна из форм поддержки студентов - софинансирование расходов на проживание в Москве ребят, поступивших до 2020 года включительно, но не получивших место в университетском общежитии. Сейчас такой поддержкой пользуются более 1600 человек.

Также университет сохранит и все действующие программы поддержки студенческой науки: именные академические стипендии, конкурс научных работ студентов, академическую аспирантуру.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики

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