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Рубрика: В мире

Здесь чувствуешь дыхание истории

Дружба Китая и России выдержала проверку временем
Текст: Чжан Гуанчжэн, Инь Синьюй
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
В июне 1928 года в Москве наступила лучшая пора в году, когда зеленые травы и цветы украшают весь город. Однако прибывшим из далекого ­Китая гостям было не до любования красотой природы. "По прибытии поезда в Москву в купе делегатов опустили шторы. Они должны были оставаться в вагоне. После того как все пассажиры вышли, автомобили въехали на перрон вокзала и доставили делегатов прямо с поезда к месту проведения съезда" - так написано в "Мемуарах участников VI съезда КПК", опубликованных издательством "История КПК".
Исторический облик усадьбы, в которой проходил VI съезд КПК, был бережно восстановлен. Фото: Инь Синьюй Исторический облик усадьбы, в которой проходил VI съезд КПК, был бережно восстановлен. Фото: Инь Синьюй
Исторический облик усадьбы, в которой проходил VI съезд КПК, был бережно восстановлен. Фото: Инь Синьюй

В труднейший момент китайской революции больше 140 делегатов компартии Китая изо всех районов страны отважились на смертельный риск, прорвались через сложные преграды и отправились в дальний путь в столицу Советского Союза для проведения VI съезда КПК - ради грядущей судьбы своей страны и народа. Это стало возможным с помощью российского народа и международных организаций.

С 18 июня по 11 июля 1928 года в обстановке строжайшей секретности в бывшей дворянской усадьбе Старо-Никольское (ныне поселок Первомайское на территории Новой Москвы) состоялся единственный в истории партии съезд, прошедший за пределами Китая. Участники съезда решили волнующие партию вопросы: какими будут китайское общество и революция, сложилась ли революционная ситуация и в чем состоят первоочередные задачи партии.

Согласно архивным данным, строительство дворянской усадьбы, где состоялся VI съезд КПК, началось еще в конце XVII века, а уже в 80-е годы XVIII века на этом месте был воздвигнут дом в стиле классицизма и разбит парк. Расцвет усадьбы пришелся на вторую половину XIX века. После Второй мировой войны в главном здании жили крестьяне местного совхоза, но постепенно здание разрушалось и позже было заброшено.

Фото: Архивный фотоснимок усадьбы, в которой спустя 15 лет проводился VI съезд КПК, сохранился с 1913 года.

В марте 2013 года председатель Китайской Народной Рес­публики Си Цзиньпин, который находился с государственным визитом в России, и президент Российской Федерации Владимир Путин присутствовали на церемонии подписания дополнительного протокола к соглашению между правительством Китая и правительством России о взаимном учреждении культурных центров. Документ подтвердил, что зал постоянно действующей выставки на месте проведения VI съезда КПК будет работать как филиал Китайского культурного центра в Москве. Затем лидер Китая вместе с тогдашним вице-премьером правительства России Ольгой Голодец посетил церемонию начала строительства мемориального комплекса VI съезда КПК.

На церемонии Си Цзиньпин заявил, что место проведения VI съезда КПК - значимый памятник в истории китайской революции и важный символ глубокой дружбы народов Китая и России. По словам лидера Китая, КПК, правительство КНР и китайский народ высоко ценят факт проведения VI съез­да КПК в СССР и придают особое значение истории, в которой китайский и российский народы крепко поддерживали друг друга. Цель строительства мемориального комплекса VI съезда КПК состоит в сохранении памяти, наследовании и развитии традиционной китайско-российской дружбы и содействии эпохальных связей двух стран.

Под пристальным вниманием и при личном содействии руководителей Китая и России успешно продвигались работы по реставрации здания, где прошел VI съезд КПК, и размещению экспонатов в зале постоянно действующей выставки. 20 июня 2016 года подрячик - китайская государственная строительно-инженерная корпорация ( CSCEC ) - завершила все восстановительные работы и приемка здания прошла успешно. 4 июля 2016 года состоялась церемония по случаю завершения строительства и открытия зала постоянно действующей выставки, посвященной VI съезду Компартии Китая.

Работа по реставрации здания и созданию музея успешно шла при личном содействии руководителей Китая и России

"От руин до выставочного зала строительство проходило на моих глазах", - рассказала Гун Цзяцзя, советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ и начальник зала постоянно действующей выставки, посвященной VI съезду КПК. По ее словам, восстановительные работы были поддержаны множеством учреждений, включая Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Российское энергетическое агентство, а также руководителей муниципального, районного и поселкового уровней.

В этом скромном зале в июне 1928 года прошел VI съезд Компартии Китая. Фото: Инь Синьюй

Реставрация - это не просто перестройка, а восстановление изначального облика. Как сообщил заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян, в ходе реставрации использовались передовые технологии лазерного сканирования для фиксации подлинных исторических элементов здания. Научный план реставрации был разработан с учетом архивных материалов, а все детали культурных реликвий воспроизведены максимально.

Научный план реставрации был разработан с учетом архивных материалов, все детали воспроизведены достоверно

К настоящему времени выставочный зал принял более 1100 делегаций и около 24 тысяч посетителей. Со дня своего открытия он стал платформой культурного обмена и укрепления взаимопонимания между китайским и российским народами, в нем прошли более 60 мероприятий, в том числе спектакли, выставки, встречи, лекции и т. п.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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