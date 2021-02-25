Экс-министр финансов сравнил биткоин с финансовой пирамидой

Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой.

"Я как профессиональный финансист вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия​​​. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин - это синоним примерно этой же пирамиды", - заявил Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам банкира, за биткоином нет никакой реальной потребительской стоимости.

Биткоин резко взлетел в цене 16 декабря, когда криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. В прошлое воскресенье курс биткоина побил очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего резко откатилась вниз. В четверг криптовалюта находится в районе отметки в 49 тысяч долларов.