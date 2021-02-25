Эксперт оценила идею продовольственной помощи для получателей жилищных субсидий

Получателями адресной продовольственной помощи должны стать самые нуждающиеся категории населения. И получатели жилищных субсидий могут не относиться к этим категориям, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда

"Самые уязвимые слои населения и получатели пособий на жилье - только частично пересекающиеся множества", - поясняет эксперт.

Например, семьи с детьми, молодые или неполные семьи, которые больше всего нуждаются в продовольственной помощи, могут не иметь своего жилья и, соответственно, не получать жилищную субсидию. Проживающие в своем ветхом доме также не являются получателями жилсубсидий. А в селе, где проживает около 25% населения, почти все живут в индивидуальных домах, не получают жилищные субсидии, но также зачастую нуждаются в адресной продовольственной помощи. Или, наоборот, взять генеральскую московскую просторную квартиру: при большой пенсии собственник получает еще и жилищную субсидию, но не нуждается в продовольственной помощи.

По подсчетам Натальи Шагайды, на адресную продовольственную помощь сейчас требуется около 400 млрд рублей в год. Тогда на каждого нуждающегося в ней человека придется всего лишь 14 тыс. рублей в год. По данным Росстата, в 2019 году 20% населения с наименьшими доходами могли купить на свою зарплату только 66-78% от рекомендованного набора продуктов. Сумма в 400 млрд рублей позволит подтянуть питание самых нуждающихся слоев населения до 85% от рекомендованной нормы потребления продуктов.

Ранее сегодня "Известия" сообщили об инициативе Союза потребителей перечислять средства на продукты питания россиянам (в среднем по 3 тыс. рублей), получающим жилищные пособия. Свое предложение организация аргументировала тем, что государство уже признало этих граждан наиболее нуждающимися. Таких семей в России около 3 млн. Поддержка их может обойтись бюджету в сумму около 108 млрд рублей в год.