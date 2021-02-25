Эксперты поспорили о перспективах коалиции левых сил на выборах

Социологи дают благоприятный прогноз результатов объединенной партии "Справедливая Россия - За правду" на предстоящих выборах в Госдуму. Представители коалиции настроены решительно, но политологи предупреждают - радикальные действия и споры в региональных отделениях могут стоить им второго места в ходе думской кампании, на которое нацелены левые.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" представил результаты исследования, проведенного перед объединительным съездом "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".

"Сколько россиян декларируют сегодня в той или иной степени готовность проголосовать за эту партию? Несколько недель назад мы говорили о цифре 10%, сейчас этот показатель составляет 11%", - сказал он, отметив, что это скорее авансовая оценка. По его мнению, при общем рейтинге партий эти данные не сохранятся, но они говорят о потенциале и интересе к проекту. Так или иначе об объединении знают 33% респондентов, при этом лучше информировано старшее поколение (47%). По мнению Мамонова, это хороший показатель, поскольку эта категория включена в политику.

При этом 67% считают, что партия ориентирована на развитие России по особому пути и сохранение ее независимости; 57% полагают, что эта политическая сила будет выступать за усиление социальной справедливости.

Представители партии считают, что объединение, состоявшееся в сложных политических условиях - накануне федеральной парламентской кампании - шаг смелый и может принести успех на выборах. Член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду", глава отделения в Свердловской области Андрей Кузнецов полагает, что избирателей привлекут новые лица.

Член президиума Центрального совета партии Надежда Корнеева обратила внимание на процесс объединения в регионах. "Не исключаю, что где-то будут споры, где-то будут конфликты, но для этого есть президиум партии, есть три лидера, которые договорились. Думаю, что в регионах мы эту проблему решим", - сказала она.

В противном случае, по мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Олега Матвейчева, эти разногласия могут помешать успеху левых. "Очень важно объединенному руководству партии совместно выступить против всех, кто попытается партию раздергать", - сказал он. У коалиции есть шанс привлечь тех, кто раньше не ходил на выборы, есть потенциал занять второе место. "Если хорошо сработают, если не начнутся внутренние дрязги, особенно в региональных отделениях", - считает Матвейчев.

"Между нами нет никаких идеологических разногласий", - заявил член Центрального совета "Справедливой России - За правду" Николай Стариков. Кстати, он предложил теперь называть партийцев социалистами: "Мы предлагаем социальную справедливость, социализм XXI века".

У партии есть шанс привлечь тех, кто раньше не ходил на выборы

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение, что на этих выборах тренд на справедливость будет одним из ключевых. "Как бы себя ни называла "Справедливая Россия", она вполне может этот тренд взять на себя", - считает политолог.

"Электорат ждет от "Справедливой России" оппозиционности - системной, умеренной и законной, но никак не радикальных действий, - подчеркнул он. - Это может отпугнуть".