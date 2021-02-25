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25.02.2021 17:12
Рубрика: Общество

Эндокринолог объяснила, может ли кофеин сжигать жир

Выпитая за полчаса до тренировки чашка кофе положительно влияет на жиросжигание. Кофеин угнетает фермент ФДЭ (фосфодиэстераза), рассказала aif.ru врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это приводит к накоплению внутри клеток цАМФ (циклического аденозинмонофосфата). В результате возрастает распад легко используемого источника энергии - гликогена.

Фото: iStock
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Обычно расщепление гликогена происходит при голодании или мышечной работе. Но когда кофеин тормозит фермент ФДЭ, стимулируется обмен веществ, энергия получается из жиров, объясняет терапевт.

Но не стоит забывать, что избыток кофе пагубно влияет на здоровье. Более четырех чашек кофе по 150 мл в день способны вызвать тремор, состояние тревоги, беспокойство, головную боль, спутанность мыслей, аритмию.

Все это может серьезно навредить организму, поэтому злоупотреблять не стоит. Заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистые патологии и вовсе являются противопоказаниями к употреблению кофеина.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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