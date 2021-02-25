Евросоюз планирует за 3 месяца согласовать все вопросы о ковид-сертификатах

На согласование нерешенных вопросов о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации у Евросоюза уйдет не менее трех месяцев, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов", - передает ТАСС ее выступление на пресс- конференции по итогам саммита глав государств ЕС в онлайн-формате.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по этому вопросу отметил, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.